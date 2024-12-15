تشكيل المصري - سمير فكري أساسي ضد الزمالك.. وثلاثي هجومي

أعلن علي ماهر تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبدأ سمير فكري أساسيا للمباراة الثانية هذا الموسم بقميص المصري ويعوض غياب ميدو جابر بسبب الإصابة، وكانت المباراة الأولى لفكري أساسيا هذا الموسم ضد الزمالك في الدوري المصري.

ويقود الهجوم صلاح محسن ومن خلفه محمد الشامي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي – محمد هاشم - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة

أمامهما: سمير فكري - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف

الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - يوسف الجوهري – عبد الرحيم دغموم – أحمد القرموطي – خالد الغندور – أحمد عيد – بابي بادجي – سامادو أتدجيكو – خالد صبحي

ويتصدر الفريقان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل لكلاهما.

وانتصر بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 3-0 على إنييمبا النيجيري ليزاحم الفريقان بنفس رصيد النقاط.