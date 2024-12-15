اسكواش - تتويج رجال وسيدات مصر بلقب بطولة العالم للفرق

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 16:20

كتب : محمد سمير

تتويج رجال و سيدات منتخب مصر - اسكواش

نجح منتخبا مصر لرجال وسيدات الاسكواش في التتويج بلقب بطولة العالم للفرق.

وأقيمت النسخة الجارية من بطولة العالم للفرق في هونج كونج.

وبذلك حقق منتخب مصر لقب البطولة في آخر أربع نسخ أقيمت على مستوى الرجال والسيدات.

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وتقام بطولة الفرق بنظام مختلف عن الفردي، إذ يضم كل فريق 4 لاعبين.

ويتم تحديد 3 منافسات في المباراة الواحدة بناء على التصنيف، إذ يلعب المصنف الأول من كل فريق أمام الآخر وهكذا.

والفريق الذي ينجح في تحقيق انتصارين يفوز بالمباراة.

ونجح منتخب مصر للرجال في الفوز على حساب إنجلترا بمباراتين دون مقابل عن طريق كل من مازن هشام وعلي فرج.

بينما منتخب السيدات تغلب على أمريكا بنفس النتيجة عن طريق روان العربي ونور الشربيني.

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ويمثل رجال مصر كل من علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ومازن هشام.

بينما يمثل منتخب السيدات كل من نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وروان العربي.

ورفع منتخب الرجال رصيده إلى 7 ألقاب بفارق لقبين فقط عن أستراليا الأكثر تتويجا باللقب.

بينما منتخب السيدات رفع رصيده إلى 6 ألقاب بفارق لقب عن إنجلترا وثلاثة عن أستراليا المتوجة بـ 9 ألقاب.

منتخب مصر اسكواش بطولة العالم
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