استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد رينجرز

استمر غياب محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس عن قائمة فريقه بسبب المرض.

ويلعب نيس أمام فريق مونبيلييه ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وكان عبد المنعم قد نشر صورة له وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض وبسببه يغيب عن المباراة في وقت سابق قبل مواجهة لو هافر.

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وبذلك يغيب عبد المنعم عن المباراة الثالثة على التوالي مع فريق نيس.

وغاب عبد المنعم عن مواجهتين في الدوري الفرنسي ومباراة بالدوري الأوروبي.

وكان عبد المنعم قد شارك بشكل أساسي في المباراتين السابقتين لنيس لمواجهة لو هافر ضد أولمبيك ليون ورينجرز.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك عبد المنعم بقميص نيس منذ بداية الموسم في 9 مباريات.

نيس الدوري الفرنسي عبد المنعم
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