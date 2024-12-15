كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 14:09
كتب : محمد سمير
تبحث سيدات الأهلي لكرة السلة عن اللقب القاري الأول بمواجهة مرتقبة أمام فيروفيارو الموزمبيقي.
ويواجه الأهلي فريق فيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات المقامة في السنغال في تمام الثامنة مساء.
ولم يسبق لسيدات الأهلي التتويج باللقب القاري من قبل.
وكان فريق سبورتنج السكندري قد توج بآخر نسختين.
وفازت سيدات الأهلي على فريق داكار السنغالي أحد أبرز المرشحين للبطولة بنتيجة 64-63.
وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي: دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.
وكان فريقا الأهلي وفيروفيارو فقط من تأهلا إلى ربع النهائي من دور المجموعات ببطولة إفريقيا.
نرشح لكم
كرة طائرة - أول ممثل مصري.. وصول سيدات الزمالك إلى الصين للمشاركة في مونديال الأندية كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا دوري السيدات - مسار يلحق بالأهلي الخسارة الأولي بثلاثة أهداف انتهت قمة دوري السيدات - الأهلي (1)-(3) مسار تصفيات إفريقيا للسيدات - مصر أمام رواندا في قرعة الدور التمهيدي بعد الثنائية المحلية وبرونزية إفريقيا.. يوم إعلامي مفتوح لفريق مسار للسيدات كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا