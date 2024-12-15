كرة سلة - بحثا عن اللقب الأول.. سيدات الأهلي تواجهن فيروفيارو في نهائي إفريقيا

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 14:09

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة سلة

تبحث سيدات الأهلي لكرة السلة عن اللقب القاري الأول بمواجهة مرتقبة أمام فيروفيارو الموزمبيقي.

ويواجه الأهلي فريق فيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات المقامة في السنغال في تمام الثامنة مساء.

ولم يسبق لسيدات الأهلي التتويج باللقب القاري من قبل.

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وكان فريق سبورتنج السكندري قد توج بآخر نسختين.

وفازت سيدات الأهلي على فريق داكار السنغالي أحد أبرز المرشحين للبطولة بنتيجة 64-63.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.

وكان فريقا الأهلي وفيروفيارو فقط من تأهلا إلى ربع النهائي من دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

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