كرة طائرة - أول ممثل مصري.. وصول سيدات الزمالك إلى الصين للمشاركة في مونديال الأندية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 13:44

كتب : محمد سمير

احتفالات لاعبات الزمالك بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

وصلت بعثة سيدات الزمالك إلى الصين استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم للأندية.

ويعتبر فريق الزمالك أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للأندية منذ انطلاقها في 1991 لثلاث نسخ ثم توقفها والعودة مجددا في 2010.

كما بات الزمالك أول فريق إفريقي يشارك في البطولة منذ مشاركة المجمع البترولي الجزائري في 2014 قبل أن يتم استبعاد مقعد إفريقيا حتى النسخة الحالية.

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ووصلت بعثة الزمالك إلى الصين برئاسة نيرة الأحمر استعدادا لخوض منافسات البطولة المقرر لها بين 17 إلى 23 ديسمبر الجاري.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالآتي

الثلاثاء 17 ديسمبر: الزمالك × تيانجين بوهاي الصيني (1:30 ظهرا)

الأربعاء 18 ديسمبر: الزمالك × جيرداو ميناس البرازيلي (6:30 صباحا)

الخميس 19 ديسمبر: الزمالك × نوميا فيرو ميلانو الإيطالي (1:30 ظهرا)

وأعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق في البطولة وجاءت كالآتي:

(نورا عزمي - مريم متولي - فريدة العسقلاني - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - نهى عادل - هنا سند - مريم مصطفى - شروق فؤاد - ندى مرجان - مايا ممدوح - ميلكا لوبيسكا)

كرة طائرة سيدات الزمالك مونديال الأندية بطولة العالم للأندية
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