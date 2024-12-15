حارس باتشوكا: ركلة كهربا كانت حياة أو موت.. ومواجهة ريال مدريد حلم

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

كارلوس مورينو - باتشوكا

يرى كارلوس مورينو حارس مرمى فريق باتشوكا أن ركلة الترجيح الرابعة للأهلي والتي تصدى لها من محمود كهربا كانت بمثابة حياة أو موت لفريقه المكسيكي.

كارلوس مورينو

النادي : باتشوكا

محمود كهربا

النادي : الأهلي

باتشوكا
الأهلي

ونجح باتشوكا في الوصول لنهائي كأس إنتركونتيننتال بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 6-5 في ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وقال كارلوس مورينو حارس مرمى باتشوكا عبر موقع فيفا:

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"التصدي لركلة الترجيح الرابعة -ركلة كهربا- كانت مسألة حياة أو موت ولعبة حاسمة".

وتابع "في النهاية هي لعبة جماعية ونفذ زملائي بقية ركلات الترجيح بشخصية كبيرة ولذلك تمكنا من العودة".

وشدد "تعقدت الأمور بعد إهدار أول ركلتين لكن شخصية زملائي الذين نفذوا بقية الركلات كانت مذهلة، كانت قصة رائعة".

وأوضح مورينو "كان يدور في ذهني تماما ما كان في عقول لاعبي الأهلي، هناك ألف شيء والعديد من المشاعر التي يجب عليك التحكم فيها، أشكر الله وفريقي ومدرب حراس المرمى بسبب مساعدتهم لي في مراقبة المنافسين وجنينا ثمار ذلك في الركلة الحاسمة".

أما عن المباراة النهائية فأجاب "مواجهة ريال مدريد حلم يصيبك بالقشعريرة، هناك الكثير من أحلام الطفولة والطريق الذي مررت فيه بالعديد من الأشياء، لذلك مواجهة من هذا النوع حلم".

واختتم كارلوس مورينو تصريحاته "سندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة للدفاع عن أحلامنا والدفاع عن جماهيرنا ونادينا أمام ريال مدريد، هو أمر مثير حقا".

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