"لم يهدر بمفرده".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة معاقبة كهربا

نفى مصدر من الأهلي توقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة التي كانت كفيلة بتأهل الأهلي حال تسجيلها، قبل أن يهدر عمر كمال الخامسة ويتم اللجوء لركلة وركلة.

وانتهت المباراة بعدما أهدر خالد عبد الفتاح الركلة الثامنة بعد ارتطام الكرة في العارضة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح تجميد أو معاقبة محمود كهربا بسبب إهدار ركلة الترجيح أمام باتشوكا".

وتابع "الجهاز الفني كان يجهز جميع اللاعبين ومتفهم أن ركلات الترجيح يمكن أن تُسجل أو تُهدر".

واختتم المصدر تصريحاته "كولر أجاب بنفسه في المؤتمر الصحفي أن كهربا لم يهدر بمفرده وأن بعض اللاعبين تعرضوا لشد عصبي دون مبرر تسبب في إهدارهم لركلات الترجيح".

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.