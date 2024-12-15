"لم يهدر بمفرده".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة معاقبة كهربا

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 11:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - كهربا

نفى مصدر من الأهلي توقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة التي كانت كفيلة بتأهل الأهلي حال تسجيلها، قبل أن يهدر عمر كمال الخامسة ويتم اللجوء لركلة وركلة.

وانتهت المباراة بعدما أهدر خالد عبد الفتاح الركلة الثامنة بعد ارتطام الكرة في العارضة.

أخبار متعلقة:
لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس مهاجم باتشوكا: حارسنا سبب التأهل أمام الأهلي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح تجميد أو معاقبة محمود كهربا بسبب إهدار ركلة الترجيح أمام باتشوكا".

وتابع "الجهاز الفني كان يجهز جميع اللاعبين ومتفهم أن ركلات الترجيح يمكن أن تُسجل أو تُهدر".

واختتم المصدر تصريحاته "كولر أجاب بنفسه في المؤتمر الصحفي أن كهربا لم يهدر بمفرده وأن بعض اللاعبين تعرضوا لشد عصبي دون مبرر تسبب في إهدارهم لركلات الترجيح".

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي كهربا باتشوكا
نرشح لكم
حارس باتشوكا: ركلة كهربا كانت حياة أو موت.. ومواجهة ريال مدريد حلم لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس مهاجم باتشوكا: حارسنا سبب التأهل أمام الأهلي فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي رئيس باتشوكا: ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم إدريسي: مباراة الأهلي أصعب من بوتافوجو.. والتواجد في النهائي شرف مروان عطية: ركلات الترجيح غير مضمونة.. ونهائي إنتركونتيننتال لن تتكرر مدرب باتشوكا: التزام اللاعبين ساعدنا أمام الأهلي.. ومواجهة ريال مدريد صعبة
أخر الأخبار
29 انتصارا ولقب قاري.. ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك في الولاية الأولى 16 دقيقة | الكرة المصرية
حارس باتشوكا: ركلة كهربا كانت حياة أو موت.. ومواجهة ريال مدريد حلم ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - الاتفاق تم بين الزمالك وجروس.. والجهاز المعاون ساعة | الدوري المصري
"لم يهدر بمفرده".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة معاقبة كهربا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أنشيلوتي: لم نفز على فايكانو الموسم الماضي وتوجنا بالدوري.. وحارسهم يحتاج للبوتاسيوم 2 ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الأحد 15 ديسمبر 2024.. الزمالك ضد المصري ودربي مانشستر 2 ساعة | الكرة المصرية
ويستمر تبادل الهدايا.. ريال مدريد يتعادل مع فايكانو بسيناريو جنوني 12 ساعة | الدوري الإسباني
لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس 12 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد