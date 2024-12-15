أنشيلوتي: لم نفز على فايكانو الموسم الماضي وتوجنا بالدوري.. وحارسهم يحتاج للبوتاسيوم

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد رضاه رغم التعادل أمام رايو فايكانو في مسابقة الدوري.

وتعثر ريال مدريد بالتعادل أمام رايو فايكانو بثلاثة أهداف لكل منهما ليحافظ لبرشلونة على الصدارة.

وانتقد أنشيلوتي سقوط أجوستو باتالا حارس مرمى رايو فايكانو المتكرر خلال اللقاء.

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وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "نحن على الطريق الصحيح وأنا راض تماما".

وتابع "تنافسنا بشكل جيد أمام رايو فايكانو والتعادل ليس سيئا مثلما كان أمام لاس بالماس أو مايوركا، هنا لعبنا بشكل أفضل".

وشدد أنشيلوتي "في العام الماضي لم نفز على رايو فايكانو خارج ملعبنا وتوجنا بالدوري الإسباني".

وأضاف "كانت لدينا ركلة جزاء واضحة لصالح فينيسيوس، كان الأمر واضحا للغاية".

وكشف "عندما يعود جميع اللاعبين المصابين، قد يصبح عام 2025 رائعا لريال مدريد لأن الفريق سيصبح أفضل كثيرا".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "على حارس مرمى رايو فايكانو - أجوستو باتالا - أن يأخذ المزيد من البوتاسيوم، سيكون ذلك مفيدا له لأنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها".

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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