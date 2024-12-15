مواعيد مباريات الأحد 15 ديسمبر 2024.. الزمالك ضد المصري ودربي مانشستر

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يستضيف برايتون فريق كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي في قمة الجولة بالسادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل توتنام ضيفا على ساوثامبتون في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

بينما يستضيف تشيلسي فريق برينتفورد في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الكونفدرالية

يحل إنييمبا ضيفا على بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تمام الثالثة عصرا.

ويعتبر الثنائي منافس الزمالك والمصري في المجموعة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 8.

بينما في تمام السادسة مساء يلعب الزمالك أمام المصري على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال إفريقيا

يحل الرجاء المغربي ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بينما يستضيف دجوليبا المالي فريق ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات مجموعة بيراميدز في تمام السادسة مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في تمام الثالثة عصرا، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف برشلونة فريق ليجانيس في تمام العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يحل فرانكفورت ضيفا على لايبزج في الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويقود مرموش فريق فرانكفورت.

الدوري الفرنسي

يحل نيس بقيادة محمد عبد المنعم ضيفا على مونبيلييه في تمام الرابعة عصرا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على بريست في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

دوري المحترفين المصري

تقام منافسات الجولة 13 من المسابقة بإقامة 4 مباريات.

ويلعب منتخب السويس أمام راية بينما وي يواجه أبو قير للأسمدة ويحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على الداخلية في الثانية والنصف عصرا.

بينما في تمام الخامسة مساء يستضيف المقاولون العرب فريق وادي دجلة في قمة الجولة.

كرة سلة

يلعب الاتحاد السكندري أمام سبورتنج ضمن منافسات نصف نهائي دوري رجال المرتبط على صالة برج العرب.

وتقام منافسات المرتبط تحت 16 عاما في تمام الرابعة عصرا، بينما مباراة الكبار في تمام السادسة مساء.

بينما تلعب سيدات الأهلي أمام فيروفيارو الموزمبيقي في تمام الثامنة مساء في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.