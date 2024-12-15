ويستمر تبادل الهدايا.. ريال مدريد يتعادل مع فايكانو بسيناريو جنوني

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

رودريجو - بيلينجهام

في مباراة جنونية، تعادل رايو فايكانو مع ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

تقدم أوناي لوبيز سريعا لفايكانو في الدقيقة 4، بعد عرضية رائعة من خورخي دي فروتوس.

وفي الدقيقة 36 أضاف عبدول مؤمن سليمان الهدف الثاني، بعد تمريرة من إيسي بالازون.

أخبار متعلقة:
لا يعرف إلا هذه النتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع فينيسيا وأتالانتا يواصل الفوز أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة

ولكن سريعا بدأت عودة ريال مدريد بتسديدة صاروخية من فيديريكو فالفيردي، بعد تمريرة من أردا جولر في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45 أعاد جود بيلينجهام التعادل للمباراة، برأسية بعد عرضية من رودريجو.

وتمكن رودريجو من إكمال العودة بالهدف الثالث في الدقيقة 56، بعد تمريرة من التركي جولر.

وحل فينيسيوس جونيور في الملعب بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 63.

ولكن بعدها مباشرة، تعادل بالازون لفايكانو بعد تمريرة من فلوريان لوجون في الدقيقة 64.

وأتى إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 72.

بينما حل داني سيبايوس وإندريك بدلا من جولر ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79.

وبذلك يتنازل ريال مدريد عن هدية برشلونة بالتعادل في الجولة الماضية مع ريال بيتيس.

الملكي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة وبالتساوي مؤقتا في عدد المباريات.

برشلونة يلعب الأحد ضد ليجانيس في الجولة 17، بينما يملك ريال مدريد مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

أما رايو فايكانو فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فايكانو
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3)-(3) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو مؤتمر فليك: رد فعلي ضد بيتيس ليس مبالغة.. وعلى الحكام اتخاذ نفس القرارات لكل الفرق مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2023-24 رفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف فليك آس: عودة فاتي وكريستنسن للتدريبات.. وموقفهما من مواجهة ليجانيس قائمة ريال مدريد – أنشيلوتي يضم الجميع.. 26 لاعبا في كأس إنتركونتيننتال 2024 مؤتمر أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وتشواميني لاعب فريد من نوعه
أخر الأخبار
ويستمر تبادل الهدايا.. ريال مدريد يتعادل مع فايكانو بسيناريو جنوني 42 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس ساعة | كأس العالم للأندية
مهاجم باتشوكا: حارسنا سبب التأهل أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
لا يعرف إلا هذه النتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع فينيسيا وأتالانتا يواصل الفوز ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يفوز على بيراميدز وينفرد بصدارة المجموعة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس باتشوكا: ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية