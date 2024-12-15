ويستمر تبادل الهدايا.. ريال مدريد يتعادل مع فايكانو بسيناريو جنوني

في مباراة جنونية، تعادل رايو فايكانو مع ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

تقدم أوناي لوبيز سريعا لفايكانو في الدقيقة 4، بعد عرضية رائعة من خورخي دي فروتوس.

وفي الدقيقة 36 أضاف عبدول مؤمن سليمان الهدف الثاني، بعد تمريرة من إيسي بالازون.

ولكن سريعا بدأت عودة ريال مدريد بتسديدة صاروخية من فيديريكو فالفيردي، بعد تمريرة من أردا جولر في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45 أعاد جود بيلينجهام التعادل للمباراة، برأسية بعد عرضية من رودريجو.

وتمكن رودريجو من إكمال العودة بالهدف الثالث في الدقيقة 56، بعد تمريرة من التركي جولر.

وحل فينيسيوس جونيور في الملعب بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 63.

ولكن بعدها مباشرة، تعادل بالازون لفايكانو بعد تمريرة من فلوريان لوجون في الدقيقة 64.

وأتى إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 72.

بينما حل داني سيبايوس وإندريك بدلا من جولر ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79.

وبذلك يتنازل ريال مدريد عن هدية برشلونة بالتعادل في الجولة الماضية مع ريال بيتيس.

الملكي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة وبالتساوي مؤقتا في عدد المباريات.

برشلونة يلعب الأحد ضد ليجانيس في الجولة 17، بينما يملك ريال مدريد مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

أما رايو فايكانو فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.