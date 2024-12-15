لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس

يرى بيدرو بيدرازا لاعب باتشوكا المكسيكي أن فريقه كان الأقرب للخسارة أمام الأهلي في كأس القارات للأندية إلا أن حارس مرمى الفريق قاده للفوز والتأهل.

وقال بيدرو بيدرازا عبر قناة بي إن سبورتس: "المباراة ضد الأهلي كانت مثل الماراثون، لعبنا لقاء رائع وكنا جاهزين جيدا وأعتقد أننا نجحنا فيما يجب أن نفعله".

وأضاف "بالتأكيد كنا سنخسر المباراة لكن حاولنا أن نستعيد الموقف والحارس كان بطلا ويستحق ذلك ويجب أن نقدم له التهنئة".

وأتم تصريحاته "المباراة ضد ريال مدريد مثل الحلم، ليس لنا فقط ولكن للجمهور والنادي والإدارة وسنحاول خوض اللقاء بكل ما لدينا من قوة".

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

وخسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعدما فاز على العين الإماراتي.