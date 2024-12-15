مهاجم باتشوكا: حارسنا سبب التأهل أمام الأهلي

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

بورخا باستون مهاجم باتشوكا

يرى بورخا باستون مهاجم باتشوكا أن حارس مرمى فريقه هو السبب في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية بعد تخطي الأهلي.

وقال باستون عبر قناة بي إن سبورتس: "من الجيد أن نصل لمباراة كبيرة ضد ريال مدريد في نهائي البطولة".

وأضاف "شعرت بإحساس سيئ جدا بعدما أهدرت ركلة الترجيح أمام الأهلي، ولكن بفضل الله وحارس المرمى تأهلنا إلى النهائي".

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وأتم تصريحاته "المباراة ضد ريال مدريد ستكون مميزة، سنحاول الاستمتاع بها وتحقيق الفوز".

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

وخسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعدما فاز على العين الإماراتي.

الأهلي باتشوكا
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