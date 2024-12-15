لا يعرف إلا هذه النتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع فينيسيا وأتالانتا يواصل الفوز

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

نيكولو سافونا - يوفنتوس - فينيسيا

تعادل يوفنتوس مع منافسه فينيسيا بهدفين مقابل لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو جاتي ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز مايكل إليرتسون وجاي إدزيس لفينيسيا.

ولا يعرف يوفنتوس تحت قيادة الإيطالي تياجو موتا سوى التعادل، إذ حقق هذه النتيجة في المباريات الـ4 الأخيرة في الكالتشيو.

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وإجمالا حقق يوفنتوس 10 تعادلات في الدوري وفاز في 6 مباريات ولم يخسر إطلاقا.

ويعتبر البيانكونيري الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخسر.

وافتتح جاتي النتيجة في الدقيقة 19 من صناعة خفرين تورام.

وتعادل إليرتسون في الدقيقة 61 من صناعة فرانشيسكو زامبانو.

وتقدم إدزيس لفينيسيا في الدقيقة 83، قبل أن يتعادل فلاهوفيتش ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ووصل يوفنتوس للنقطة 28 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ورفع فينيسيا رصيده من النقاط ليصل إلى النقطة العاشرة متذيل الترتيب.

كالياري × أتالانتا

واصل أتالانتا تحقيق نتائجه الممتازة بالفوز على كالياري بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

وسجل نيكولو زانيولو هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 66 من صناعة راؤول بيلانوفا.

وأقيمت المباراة على ملعب أونيبول دوموس في الجزيرة الإيطالية.

وللمباراة العاشرة على التوالي يتمكن أتالانتا من الفوز في الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع أتالانتا للنقطة 37 في صدارة الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 14 في المركز الـ15.

يوفنتوس الدوري الإيطالي كالياري أتالانتا فينيسيا
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