فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 23:55

كتب : عبد الرحمن جمال

محمد الشناوي

رد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على جماهير فريقه من أرض الملعب عقب مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس الأندية للقارات.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ورصدت عدسة FilGoal.com عن طريق مراسلها في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة الحديث الذي دار بين محمد الشناوي وجماهير الأهلي في المدرجات.

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ورد محمد الشناوي على الجمهور قائلا: "أنا همشي.. برافو عليكم.. جمهور مية مية".

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي.

وبعد العودة إلى مصر سيبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 22 ديسمبر الجاري.

الأهلي محمد الشناوي
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