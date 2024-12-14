رئيس باتشوكا: ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

باتشوكا - الأهلي

لا يعرف أرماندو مارتينيز باتينو رئيس نادي باتشوكا المكسيكي كيف يصف تأهل فريقه أمام الأهلي في كأس القارات للأندية.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال باتينو عبر قناة الكاس عقب المباراة: "ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم سينيمائي، واللعب ضد ريال مدريد حلم وتحقق".

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وأضاف "نحن نضحي كثيرا في الدوري من أجل الوصول إلى هنا وكان من الصعب أن نلعب مباراتين بهذا المستوى من القوة في 3 أيام".

وأكمل "نحن متحفزين جدا لمواجهة أكبر نادي في العالم ونأمل أن نحقق الفوز".

وأتم تصريحاته "نعرف ريال مدريد جيدا وقدراته ولكن علينا أن نحلم".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

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