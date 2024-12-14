إدريسي: مباراة الأهلي أصعب من بوتافوجو.. والتواجد في النهائي شرف

أقر أسامة إدريسي لاعب باتشوكا أن مباراة الأهلي أصعب من بوتافوجو.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال اللاعب المغربي عبر بي إن سبورتس: "مباراة صعبة ونتشرف بالتواجد في النهائي، الأهلي لديه تاريخ كبير في البطولات".

وأضاف "الأهلي لديه خبرة كبيرة والجودة وفريق قوي للغاية، لكن ركزنا في لعب مباراة جيدة".

وأتم "مباراة بوتافوجو كانت صعبة بسبب ظروف السفر من المكسيك إلى قطر، لكن لقاء الأهلي أصعب، بالإضافة إلى حضور جمهوره في المدرجات".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون رد.