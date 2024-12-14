مروان عطية: ركلات الترجيح غير مضمونة.. ونهائي إنتركونتيننتال لن تتكرر

يرى مروان عطية لاعب الأهلي أن ركلات الترجيح غير مضمونة ونهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 فرصة لن تتكرر.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال عطية لـ بي إن سبورتس: "وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024".

وأضاف "ركلات الترجيح غير مضمونة دائما، بذلنا كل جهدنا في المباراة ضد فريق قوي وفعلنا ما بوسعنا".

وأكمل "اجتهدنا طوال المباراة وحتى خلال الأشواط الإضافية، لكن أشكر اللاعبين، كنا نأمل أن نخوض لقاء النهائي، أعتقد أنها فرصة لن تتكرر".

وأنهى حديثه قائلا: "باتشوكا فريق قوي جدا وتمكن من الفوز على بوتافوجو 3-0، درسناه بشكل جيد لكن لم نتمكن من الانتصار".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

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