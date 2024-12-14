مروان عطية: ركلات الترجيح غير مضمونة.. ونهائي إنتركونتيننتال لن تتكرر

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 23:01

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - مروان عطية

يرى مروان عطية لاعب الأهلي أن ركلات الترجيح غير مضمونة ونهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 فرصة لن تتكرر.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال عطية لـ بي إن سبورتس: "وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024".

أخبار متعلقة:
كولر: لم نحتفل مبكرا أمام باتشوكا.. والتوتر سبب إهدار ركلات الترجيح مدرب باتشوكا: التزام اللاعبين ساعدنا أمام الأهلي.. ومواجهة ريال مدريد صعبة كأس إنتركونتيننتال - موعد النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.. والقنوات الناقلة كاد يضاعفها.. مكافآت الأهلي المالية من كأس إنتركونتيننتال

وأضاف "ركلات الترجيح غير مضمونة دائما، بذلنا كل جهدنا في المباراة ضد فريق قوي وفعلنا ما بوسعنا".

وأكمل "اجتهدنا طوال المباراة وحتى خلال الأشواط الإضافية، لكن أشكر اللاعبين، كنا نأمل أن نخوض لقاء النهائي، أعتقد أنها فرصة لن تتكرر".

وأنهى حديثه قائلا: "باتشوكا فريق قوي جدا وتمكن من الفوز على بوتافوجو 3-0، درسناه بشكل جيد لكن لم نتمكن من الانتصار".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي باتشوكا مروان عطية
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي دوري أبطال إفريقيا - الترجي يفوز على بيراميدز وينفرد بصدارة المجموعة رئيس باتشوكا: ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم إدريسي: مباراة الأهلي أصعب من بوتافوجو.. والتواجد في النهائي شرف كولر: لم نحتفل مبكرا أمام باتشوكا.. والتوتر سبب إهدار ركلات الترجيح كاد يضاعفها.. مكافآت الأهلي المالية من كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يهدر فرصة التأهل للنهائي بالخسارة بركلات الترجيح ضد باتشوكا
أخر الأخبار
لاعب باتشوكا: كنا سنخسر أمام الأهلي لولا تألق الحارس 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
مهاجم باتشوكا: حارسنا سبب التأهل أمام الأهلي 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
لا يعرف إلا هذه النتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع فينيسيا وأتالانتا يواصل الفوز 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 39 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يفوز على بيراميدز وينفرد بصدارة المجموعة ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس باتشوكا: ما حدث أمام الأهلي كأنه فيلم ساعة | كأس العالم للأندية
إدريسي: مباراة الأهلي أصعب من بوتافوجو.. والتواجد في النهائي شرف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية