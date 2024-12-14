مدرب باتشوكا: التزام اللاعبين ساعدنا أمام الأهلي.. ومواجهة ريال مدريد صعبة

يعتقد جرييميو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي أن فريقه لعب بصلابة دفاعية والتزام مما ساعده في تحقيق الفوز على الأهلي.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال ألمادا عبر بي إن سبورتس: "حاولنا الحفاظ على صلابتنا الدفاعية أمام الأهلي وأن نهاجم وأعتقد أن التزام اللاعبين ساعدنا، وفي النهاية وبعد ركلات الترجيح نجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف "مباراة ريال مدريد ستكون صعبة جدا ومعقدة بعد المواجهة القوية لنا ضد الأهلي، سنحاول الاستشفاء ثم نستعد جيدا لمواجهة بطل أوروبا".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.