كأس إنتركونتيننتال - موعد النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.. والقنوات الناقلة

ضرب باتشوكا المكسيكي موعدا ناريا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركوتيننتال للأندية 2024.

وتأهل ريال مدريد مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2024.

أما باتشوكا فقد اجتاز بوتافوجو البرازيلي أولا بنتيجة 3-0 في دربي الأمريكتين، ثم تغلب على الأهلي بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على العين الإماراتي 3-0 وتتويجه بكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ.

وبذلك يحصد الأهلي "2 مليون دولار" بفضل تأهله إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

بينما ضمن باتشوكا رفع عوائده إلى 4 ملايين دولار، وهي مكافأة الوصيف في كأس إنتركونتيننتال.

وسيحصل بطل المسابقة، أي الفائز بين ريال مدريد وباتشوكا، على 5 ملايين دولار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتذاع عبر قنوات الكاس وbeIN Sports.