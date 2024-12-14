كولر: لم نحتفل مبكرا أمام باتشوكا.. والتوتر سبب إهدار ركلات الترجيح

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن بعض لاعبيه فريقه كانوا في حالة توتر أثناء ركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال كولر عبر قناة بي إن سبورتس: "الأمر ليس أننا بدأنا الاحتفال بالتأهل أمام باتشوكا مبكرا، في الوقت الأصلي والإضافي خلقنا عدة فرص ولم نستغلها بشكل جيد".

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وأضاف "في ركلات الترجيح بعض اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبيرة وسجلوا، والبعض الآخر كان متوترا أكثر من اللازم ويعاني من شد عصبي دون مبرر وذلك تسبب في إهدار الركلات".

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

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