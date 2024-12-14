كاد يضاعفها.. مكافآت الأهلي المالية من كأس إنتركونتيننتال

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

أنهى الأهلي فعاليات مشاركته في كأس إنتركونتيننتال بالخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي البطولة، على ملعب 974 في قطر.

وبذلك يحصد الأهلي "2 مليون دولار" بفضل تأهله إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، وفوزه بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب العين الإماراتي.

بينما ضمن باتشوكا رفع عوائده إلى 4 ملايين دولار، وهي مكافأة الوصيف في كأس إنتركونتيننتال.

وسيحصل بطل المسابقة، أي الفائز بين ريال مدريد وباتشوكا، على 5 ملايين دولار.

وقبلهم حصد العين مليون دولار من تأهله عن مواجهة آسيا وأوقيانوسيا، بينما عاد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ 500 ألف دولار عقب خسارته هذه المواجهة.

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبذلك توج باتشوكا بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي فيفا باتشوكا كأس إنتركونتيننتال
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