أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن استحقاقية فريقه الفوز على إيفرتون.

وتعادل أرسنال مع ضيفه إيفرتون بلا أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "من المخيب للآمال عدم الفوز بالمباراة لأننا كنا نستحق الانتصار".

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وأضاف "لم نستقبل أي كرة وسيطرنا على اللعب، عندما صنعنا العديد من الفرص المحققة لم نسجل".

وواصل "حصول إيفرتون على عدد أيام أكثر للراحة بين المباريات لا يهم، انظر إلى قوة ضغطنا على الخصم في الشوط الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "النتيجة محبطة خاصة عندما لا نتلقى أي فرصة ونسيطر على المباراة تمام".

النتيجة تركت أرسنال في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

تشيلسي أيضا يسبق أرسنال برصيد 31 نقطة، وله مباراة في الجولة غدا الأحد أمام برينتفورد.

ويأتي مانشستر سيتي رابعا برصيد 27 نقطة، وله مباراة أيضا ضد مانشستر يونايتد.

بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
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