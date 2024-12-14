كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يهدر فرصة التأهل للنهائي بالخسارة بركلات الترجيح ضد باتشوكا

انتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وأقيم اللقاء على ملعب 974 في الدوحة بقطر.

وسيلتقي باتشوكا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.

التشكيل

دفع مارسيل كولر بنفس الأسماء المعتادة إذ بدأ وسام أبو علي في الهجوم، وياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة في الدفاع.

فيما أجرى جييريمو ألمادا مدرب باتشوكا تغيير وحيدا في الدفاع بدلا من سيرخيو بريتو عن اللقاء الماضي.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وسقط كل من عمر كمال ولاعب باتشوكا أرضا بعد التحام في الدقيقة 4 وعادا لأرض الملعب من جديد.

وفي الدقيقة 12 حاء التهديد الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي أطلق تصويبة أرضية بعيدة المدى تصدى لها الحارس، ولحق بها وسام أبو علي الذي مرر لطاهر مجددا لكن روندون تدخل وأبعدها لركنية.

وأطلق أسامة إدريسي أول تسديدة للفريق المكسيكي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25 مرت أعلى عارضة الشناوي.

وتعرض إمام عاشور بعد تسديدة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء لضربة بالمرفق من أرتورو جونزاليس تحصل على إثرها لاعب وسط باتشوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 33.

ثم بدأت التدخلات القوية من الفريق المكسيكي، وسقط أكرم توفيق أرضا وعاد لمواصلة اللقاء مجددا.

وفي الدقيقة 37 ومن مرتدة سريعة أرسل وسام أبو علي عرضية أرضية مرت من الدفاع لطاهر محمد الذي سدد من لمسة واحدة كرة علت العارضة مهدرا أخطر فرصة للأهلي.

فرصة طاهر الخطيرة التي كاد أن يفتتح بها التسجيل 📺pic.twitter.com/YZKLvLpbmh — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2024

وتسبب إمام في بطاقة صفراء جديدة للاعبي باتشوكا تحصل عليها آلان باتيستا في الدقيقة 39.

ثم سقط طاهر أرضا بعد ارتطام في الرأس مع لويس رودريجيز في الدقيقة 43، وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين، ورغم احتساب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع انتهى الشوط الأول سلبيا.

إمام عاشور تسبب في حصول ثنائي وسط باتشوكا على إنذارين في الشوط الأول 🟨🟨#السبت_الكروي pic.twitter.com/b4p99ViMEO — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2024

في الشوط الثاني دفع ألماد بالكولومبي نيلسون ديوسا بدلا من جونزاليس في أولى تغييرات باتشوكا.

وحاول إمام عاشور مباغتة الحارس بتسديدة من بعد نصف الملعب لكنها جاءت أرضية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 56 شارك الإكوادوري أنخيل مينا بدلا من باتيستا في ثاني تغييرات الفريق المكسيكي.

وسدد يحيى عطية الله في الدقيقة 60 كرة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة حسين الشحات علت العارضة بقليل.

مع مرور ساعة على اللقاء كان الأهلي هو الوحيد الذي سدد على مرمى باتشوكا بواقع 4 تسديدات مقابل 0 للفريق المكسيكي.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من حسين الشحات في أول تدخلات مارسيل كولر في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 73 سدد مينا كرة قوية علت عارضة الشناوي، وبعد 3 دقائق توقفت المباراة بسبب إصابة عمر كمال.

وأجرى كولر تغيير آخر بمشاركة كهربا بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 78.

وتحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب وسط باتشوكا في الدقيقة 78.

وهدد أسامة إدريسي مرمى الشناوي في الدقيقة 84، وظل التعادل مستمرا.

ثم سدد ديوسا كرة مقوسة تصدى لها الشناوي بثبات في الدقيقة 89، واحتسب الحكم 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

وأشرك كولر في الدقيقة 90+2 تغييرين بمشاركة خالد عبد الفتاح وبيرسي تاو بدلا من طاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله.

وأصبح عمر كمال ظهير أيسر فيما شارك عبد الفتاح كظهير أيمن.

وتحصل مينا على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+7 بسبب إضاعة الوقت، وانتقل الفريقان لشوطين إضافيين.

الشوطان الإضافيان

وفي الدقيقة 97 ومن كرة طولية مرت من الجميع انفرد مينا لكن عمر كمال تدخل في الوقت المناسب لتأتي كرة الإكوادوري في يد الشناوي سهلة.

وسقط أكرم توفيق متأثرا بالإصابة وخرج وعوضه عمرو السولية في الدقيقة 100.

وتسبب إمام في بطاقة صفراء جديدة وتلك المرة كانت من نصيب لويس رودريجيز بعد تدخل أثناء التحام هوائي في الدقيقة 101.

وبعد دقيقة وعقب سلسلة من التمريرات الأرضية سدد أفشة من على حدود منطقة الجزاء كرة تصدى لها الحارس بسهولة.

وأهدر كهربا فرصة التقدم في الدقيقة 104 بعد بينية من بيرسي تاو فسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس ثم حاول مجدد إحياء الفرصة لكن الدفاع شتتها لركنية.

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وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي الذي ظل مستمرا.

وشارك فابر جيل موسيكرا بدلا من بيدرازا في وسط باتشوكا في الدقيقة 109 في ثالث تغييرات باتشوكا.

وهدد روندون مرمى الشناوي برأسية علت العارضة في الدقيقة 118.

وخرج مينا وعوضه المهاجم الإسباني بورخا باستون في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وأطلق أفشة تسديدة مباغتة في الدقيقة الثانية في من الوقت بدلا من الضائع علت العارضة بقليل مهدرا فرصة خطف الانتصار.

ركلات الترجيح

تألق الشناوي في التصدي لركلة الترجيح الأولى التي سددها روندون، وسدد أفشة الركلة الأولى ليتقدم الأهلي 1-0.

وأهدر باستون البديل ركلة الترجيح الثانية أعلى العارضة، وعلى يسار الحارس سجل رامي ربيعة الركلة الثانية للأهلي.

وسجل جوستافو كابرال الركلة الثالثة لباتشوكا على يسار الحارس، وسدد مروان عطية الركلة الثالثة ليصبح تقدم الأهلي 3-1.

وكاد الشناوي أن يتصدى لركلة أسامة إدريسي لكنها سكنت الشباك ليظل باتشوكا متمسكا بالأمل، وأهدر كهربا الركلة الرابعة لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الركلة الخامسة نيلسون ديوسا سجل بتسديدة قوية تصدى لها الشناوي لكنها سكنت الشباك معدّلا النتيجة، تاركا الركلة الخامسة لعمر كمال الذي أهدرها بغرابة شديدة بجوار القائم لتصبح النتيجة 3-3.

وتقدم باتشوكا عن طريق إلياس مونتيل على يمين الشناوي وسجل عمرو السولية الركلة معدلا النتيجة 4-4.

وسجل لويس رودريجيز ركلته السابعة، وسجل بيرسي تاو ركلته بنجاح لتصبح النتيجة 5-5.

وحوّل فابر جيل ركلته الثامنة في الشباك، وردت العارضة ركلة خالد عبد الفتاح لينتهي اللقاء بتأهل باتشوكا بنتيجة 6-5 لنهائي كأس إنتركونتيننتال.