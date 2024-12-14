انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3)-(3) ريال مدريد

ويستمر تبادل الهدايا.. ريال مدريد يتعادل مع فايكانو بسيناريو جنوني

لا يعرف إلا هذه النتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع فينيسيا وأتالانتا يواصل الفوز

كأس إنتركونتيننتال - موعد النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.. والقنوات الناقلة

أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون

سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية

تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو

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