انتهت في الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3)-(3) ريال مدريد
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد.
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ق 64 جوووول إيسي بالازون يسجل التعادل لفايكانو
ق 63 فينيسيوس جونيور بدلا من براهيم دياز
ق 56 جوووول اكتملت عودة مدريد بهدف رودريجو بعد تمريرة من أردا جولر
استراحة
ق 45 جووووول بيلينجهام يسجل التعادل برأسية
ق 39 جوووول فالفيردي يقلص الفارق بتسديدة صاروخية
ق 36 جوووووول عبدول مؤمن سليمان يسجل الهدف الثاني برأسية
ق 4: جووووووووول أوناي لوبيز من صناعة خورخي دي فروتوس
بداية المباراة
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