سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يعتقد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن أندرو روبرتسون كان مصابا قبل أن يتعرض للطرد.

وتعادل ليفربول مع منافسه فولام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أطلب المزيد من اللاعبين خاصة بعد اللعب بـ10 لاعبين، لكن كان بإمكاننا الفوز".

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وأضاف "أعتقد أن أندرو روبرتسون كان مصابا ولم يتمكن من الاستمرار في اللعب لأنه عادة ما يكون أسرع من ذلك".

وأكمل "هذه يوضح الكثير عن شخصيته أنه يريد الاستمرار ولكن هذا أدى إلى بطاقة حمراء".

وتابع "علي احترام قرار تقنية الفيديو في عدم احتساب تسلل على لاعب فولام قبل طرد روبرتسون".

وأنهى حديثه قائلا: "أرى أن هناك أحد لاعبي فولام كان يستحق البطاقة الصفراء الثانية والطرد".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل فولام للنقطة 24 في المركز التاسع.

ليفربول الدوري الإنجليزي فولام أندرو روبرتسون أرني سلوت
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