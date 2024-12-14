كرة سلة - الحسم إيابا.. الأهلي يقلب تأخره لفوز على الزمالك في دوري المرتبط

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي

انتصر الأهلي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 74-73.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

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وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.

وفاز الأهلي في مباراة الشباب بنتيجة 73-47 في أولى لقاءات نصف النهائي.

وانتهى الربع الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 22-18، وقلص الأهلي الفارق في الربع الثاني لكنه انتهى بتقدم أبيض بنتيجة 37-34.

وفي الربع الثالث تقدم الأهلي في النتيجة واستطاع الزمالك التفوق أيضا في النهاية بنتيجة 51-50.

واستطاع الأهلي قلب الطاولة والحفاظ على تقدمه في الربع الرابع والأخير وحقق الفوز بنتيجة 74-73.

وسيحتاج الأهلي للفوز بلقاء المرتبط والمقرر يوم الإثنين المقبل من أجل حصد بطاقة التأهل للنهائي، فيما سيحتاج الزمالك للفوز بالمباراتين للتأهل.

ويحتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط في آخر 4 مواسم، حيث فاز في الموسم الماضي على سموحة.

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