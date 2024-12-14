كرة سلة - الحسم إيابا.. الأهلي يقلب تأخره لفوز على الزمالك في دوري المرتبط

انتصر الأهلي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجة 74-73.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.

وفاز الأهلي في مباراة الشباب بنتيجة 73-47 في أولى لقاءات نصف النهائي.

وانتهى الربع الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 22-18، وقلص الأهلي الفارق في الربع الثاني لكنه انتهى بتقدم أبيض بنتيجة 37-34.

وفي الربع الثالث تقدم الأهلي في النتيجة واستطاع الزمالك التفوق أيضا في النهاية بنتيجة 51-50.

واستطاع الأهلي قلب الطاولة والحفاظ على تقدمه في الربع الرابع والأخير وحقق الفوز بنتيجة 74-73.

وسيحتاج الأهلي للفوز بلقاء المرتبط والمقرر يوم الإثنين المقبل من أجل حصد بطاقة التأهل للنهائي، فيما سيحتاج الزمالك للفوز بالمباراتين للتأهل.

ويحتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط في آخر 4 مواسم، حيث فاز في الموسم الماضي على سموحة.