تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ويشارك المغربي براهيم دياز بصفة أساسية في التشكيل، لتعويض غياب كيليان مبابي بداعي الإصابة.

بينما يتواجد فينيسيوس جونيور العائد مؤخرا من الإصابة على مقاعد الدبلاء.

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وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما يحتل رايو فايكانو المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ويسافر الملكي إلى قطر لخوض نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام الفائز من الأهلي وباتشوكا المكسيكي في 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

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