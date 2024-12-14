قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة

أوضح أنتوني روبينسون قائد فولام أن محمد صلاح لاعب ليفربول تفوق عليه في الشوط الاول، لكنه كان أفضل بقية المباراة رغم حصوله على بطاقة صفراء.

وتعادل ليفربول مع منافسه فولام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الأمريكي لـ بي بي سي: "ليفربول كثف الضغط وكان إيجابي ودفع بديوجو جوتا".

وأضاف "شعرت أن صلاح كان يتفوق علي في الشوط الأول، لكني كنت أفضل في النصف الثاني رغم حصولي على بطاقة صفراء".

وأتم " نجحنا في تحقيق النتائج أمام الفرق الكبرى، وهذا هو الفارق عن العام الماضي، كان لدينا إصابات، لكن الآن الأمر كله يتعلق باستعادة الجميع والحفاظ على الاستمرارية".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل فولام للنقطة 24 في المركز التاسع.

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 22 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد صناعته لهدف جاكبو.

متفوقا على كل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويأتي بعد صلاح على مستوى المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والذي يمتلك 21 مساهمة بواقع 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة.