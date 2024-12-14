فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

شدد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن حكم مباراة فولام كان متوترا.

وتعادل ليفربول مع منافسه فولام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "عدنا في النتيجة بطريقة رائعة وإيجابية، أمر مخيب للآمال اللعب بـ10 لاعبين، لكننا أظهرنا القتال".

أخبار متعلقة:
نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون صلاح لاعب شهر نوفمبر في ليفربول: الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات والآن نفهم بعض أكثر ليفربول يستعيد مدافعه بعد غياب 3 أسابيع

وأضاف "واصلنا محاولة خلق الفرص، وكان من الممكن الحصول على ما هو أكثر، لكن علينا المضي قدما".

وتابع "القول أسهل من الفعل دائما، المباريات صعبة ضد فولام، رأينا ذلك الأسبوع الماضي ضد أرسنال".

وأكد "تحدثت مع لاعبي فولام وشعرنا جميعا أن الحكم كان متوترا ولا يستطيع التواصل بشكل صحيح مع روبرتسون، لا يمكننا إلقاء اللوم على الحكم".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر لن يكون كبيرا، لأن الحكم ليس السبب وراء خسارة النقاط، علينا التعافي سريعا ونكون جاهزين للمباراة المقبلة".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل فولام للنقطة 24 في المركز التاسع.

ليفربول الدوري الإنجليزي فولام فيرجيل فان دايك
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22 مؤتمر فليك: رد فعلي ضد بيتيس ليس مبالغة.. وعلى الحكام اتخاذ نفس القرارات لكل الفرق
أخر الأخبار
تشكيل الترجي - يوسف البلايلي يقود الهجوم ضد بيراميدز 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو 9 دقيقة | الدوري الإسباني
قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة الأهلي - لصالح الأحمر في غيابه.. أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي أساسيان في مواجهة الترجي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة