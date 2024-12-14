فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام

شدد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن حكم مباراة فولام كان متوترا.

وتعادل ليفربول مع منافسه فولام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "عدنا في النتيجة بطريقة رائعة وإيجابية، أمر مخيب للآمال اللعب بـ10 لاعبين، لكننا أظهرنا القتال".

وأضاف "واصلنا محاولة خلق الفرص، وكان من الممكن الحصول على ما هو أكثر، لكن علينا المضي قدما".

وتابع "القول أسهل من الفعل دائما، المباريات صعبة ضد فولام، رأينا ذلك الأسبوع الماضي ضد أرسنال".

وأكد "تحدثت مع لاعبي فولام وشعرنا جميعا أن الحكم كان متوترا ولا يستطيع التواصل بشكل صحيح مع روبرتسون، لا يمكننا إلقاء اللوم على الحكم".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر لن يكون كبيرا، لأن الحكم ليس السبب وراء خسارة النقاط، علينا التعافي سريعا ونكون جاهزين للمباراة المقبلة".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل فولام للنقطة 24 في المركز التاسع.