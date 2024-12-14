ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
سقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى له في الدوري الألماني أمام ماينز في الجولة 14 من المسابقة.
وخاض البافاري 13 مباراة تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني فاز في 10 وتعادل في 3 ضمن بها الصدارة مبكرا.
وتقدم لي جاي سونج بالهدف الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول.
ثم أضاف الثاني بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة.
وفي الدقيقة 87 قلص ليروي ساني الفارق لكن لم يكن كافيا ليتعرض البافاري للخسارة.
وحقق ماينز الفوز في آخر 4 مباريات من 5 على ملعبه ضد بايرن ميونيخ.
ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي فاز على أوجسبورج 2-0.
ويمتلك إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش فرصة تقليص الفارق مع البافاري لـ 3 نقاط فقط، حال فاز على لايبزج في الدوري غد الأحد.
نرشح لكم
نيمار: هكذا كسرت جماهير باريس الاحترام بيننا.. ومستاء من إدارة النادي إقالة مساعد كلوب السابق من تدريب سالزبورج تقرير: سامباولي يضغط لضم زياش في يناير جارديان: مانشستر يونايتد يعرض راشفورد للبيع رحل فجاء نائبه.. لوثان رئيس الاتحاد الإسباني حتى 2028 كين يقترب من العودة لـ بايرن يويفا يعلن الدولة المستضيفة لنهائيات دوري الأمم الأوروبية ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه