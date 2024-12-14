ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

لي جاي سونج - ماينز

سقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى له في الدوري الألماني أمام ماينز في الجولة 14 من المسابقة.

وخاض البافاري 13 مباراة تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني فاز في 10 وتعادل في 3 ضمن بها الصدارة مبكرا.

وتقدم لي جاي سونج بالهدف الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

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ثم أضاف الثاني بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 87 قلص ليروي ساني الفارق لكن لم يكن كافيا ليتعرض البافاري للخسارة.

وحقق ماينز الفوز في آخر 4 مباريات من 5 على ملعبه ضد بايرن ميونيخ.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي فاز على أوجسبورج 2-0.

ويمتلك إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش فرصة تقليص الفارق مع البافاري لـ 3 نقاط فقط، حال فاز على لايبزج في الدوري غد الأحد.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني ماينز
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