نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

ليفربول - فولام - محمد صلاح

تعادل ليفربول مع منافسه فولام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل.

وسجل كودي جاكبو وديوجو جوتا لليفربول الوحيد، بينما أحرز أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز ثنائية فولام.

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ويواصل ليفربول نزيف النقاط إذ تعادل في الجولة قبل الماضية ضد نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل فريق، لكن يتبقى له مباراة ضد إيفرتون تم تأجيلها.

ومع ذلك تعادل أرسنال مع إيفرتون بدون أهداف في الجولة ذاتها، أصبح تشيلسي لديه فرصة للاقتراب أكثر وتقليص الفارق مع ليفربول.

وسيواجه تشيلسي منافسه برينتفورد الأحد المقبل في نفس الجولة.

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 22 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد صناعته لهدف جاكبو.

متفوقا على كل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويأتي بعد صلاح على مستوى المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والذي يمتلك 21 مساهمة بواقع 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل فولام للنقطة 24 في المركز التاسع.

التشكيل

قاد محمد صلاح هجوم ليفربول بالإضافة إلى لويس دياز وكودي جاكبو.

أحداث المباراة

سجل الضيوف الهدف الأول بهجمة مرتدة مفاجئة في الدقيقة 11 عن طريق أندرياس بيريرا.

وجاء الهدف بعد عرضية من الناحية اليسرى بقدم روبينسون قابلها البرازيلي بتسديدة طائرة اصطدمت في روبيرتسون الذي لم يستطع إبعادها لتسكن شباك العائد من الإصابة أليسون.

وازداد وضع ليفربول الصعب بعدما تلقى ضربة قوية بطرد مدافعه روبيرتسون.

وتلقى الظهير الأيسر البطاقة الحمراء في الدقيقة 17 بعدما أعاق هاري ويلسون وهو منفرد بالمرمى.

وتمكن جاكبو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد عرضية رائعة من صلاح.

وحاول صلاح إحراز هدف التقدم في الدقيقة 66 لكن الكرة ارتطمت في الشباك الخارجية من المرمى.

وواصل صلاح المحاولات إذ سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة علت المرمى في الدقيقة 71.

وتقدم مونيز لفولام بطريقة رائعة بالكعب بعد عرضة من أنتوني روبينسون في الدقيقة 76.

وعاد ليفربول مرة أخرى وتعادل بعد 10 دقائق إذ سدد جوتا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتألق أليسون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أمام تسديدة قوية من أداما تراوري .

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