انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية إنتركونتينينتال التي تقام في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بتأهل باتشوكا

خالد عبد الفتاح يهدر وباتشوكا يتأهل

بيرسي تاو يسجل

باتشوكا يسجل السابعة

السولية يسجل السادسة

باتشوكا يسجل السادسة

عمر كمال يهدر الخامسة للأهلي

نيلسون يسجل الخامسة لباتشوكا

كهربا يهدر الرابعة للأهلي

أسامة إدريسي يسجل الرابعة لباتشوكا

كابرال يسجل الثالثة لباتشوكا

رامي ربيعة يسجل الثانية للأهلي

الثانية تضيع من باتشوكا

أفشة يسجل الأول للأهلي

الشناوي يتصدى للركلة الأولى من أمام سالومون روندون

نهاية الوقت الإضافي بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح

ق 119: رأسية خطيرة على مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 105: كهربا يهدر أسهل فرصة في المباراة

ق 102: تسديدة من أفشة والحارس يمسك الكرة

ق 100: خروج أكرم ونزول السولية

ق 97: هجمة خطيرة على مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية المباراة بالتعادل السلبي والذهاب إلى الوقت الإضافي

ق 90+2: نزول بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح بدلا من طاهر محمد ويحيى عطية الله

ق 84: أخطر هجمة من إدريسي

ق 78: نزول كهربا بدلا من وسام

ق 70: نزول أفشة بدلا من الشحات

ق 60: تسديدة من عطية الله

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: مشادة بين اللاعبين

ق 43: إصابة جديدة في الأهلي لطاهر

ق 39: إمام عاشور يتسبب في إنذار ثاني للاعبي باتشوكا

ق 37: ماذا أهدرت يا طاهر

ق 36: سقوط أكرم توفيق

ق 33: إصابة قوية لـ إمام عاشور

ق 25: تسديدة قوية من إدريسي على مرمى الشناوي

ق 12: تسديدة قوية من طاهر والحارس يبعدها

ق 4: سقوط عمر كمال مصابا

انطلاق المباراة