كأس إنتركونتينينتال - تشكيل باتشوكا.. تغيير وحيد في الدفاع ضد الأهلي
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 18:02
كتب : FilGoal
أعلن جييريمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في كأس التحدي ضمن سلسلة كأس 2042.
وأجرى الأوروجوياني تغييرا وحيدا عن التشكيل الفائز على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0.
ويبدأ جوستافو كابرال في الدفاع بدلا من سيرخيو باريتو الذي خرج في المباراة الماضية مصابا.
وجاء تشكيل باتشوكا
حراسة المرمى: كارلوس مورينو
الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز
الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل
أمامهما: أرتورو جونزاليس – آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي
الهجوم: سولمون روندون
⚔️ | Este es el #XITuzo que hoy buscará hacer historia en la Challenger Cup enfrentando al Al-Ahly
🌪️¡11 en el campo… MILES EN MÉXICO Y EL MUNDO POR EL SUEÑO!🌪️#PachucaParaElMundo🤍💙 #PachucaAlAhly pic.twitter.com/LNDO3ague1— Club Pachuca (@Tuzos) December 14, 2024
ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً على ملعب 974 في الدوحة عاصمة قطر.
وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.