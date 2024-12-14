كأس إنتركونتينينتال – تشكيل الأهلي.. كولر يدفع بالأسماء المعتادة أمام باتشوكا

اعتمد مارسيل كولر المدي الفني للأهلي على الأسماء المعتادة لفريقه في مواجهة باتشوكا المكسيكي.

ويلعب الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتينينتال وتقام المباراة في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد – وسام أبو علي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - أشرف داري - كريم الدبيس.

الوسط: بيرسي تاو - رضا سليم - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أحمد نبيل "كوكا" - عمر الساعي.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - سمير محمد.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، بينما وصل باتشوكا للمباراة بعد التغلب على بوتافوجو البرازيلي بالنتيجة ذاتها.

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.