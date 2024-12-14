مؤتمر فليك: رد فعلي ضد بيتيس ليس مبالغة.. وعلى الحكام اتخاذ نفس القرارات لكل الفرق

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

يرى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن رد فعله ضد ريال بيتيس لم يكن مبالغا فيه مما أدى لطرده وإيقافه، وعلى الجانب الآخر يريد أن يتخذ الحكام نفس القرارات أمام كل الفرق.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن يحترم الفريق الخصم بغض النظر عن ترتيبه في الجدول، علينا التركيز بنسبة 100%".

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وأضاف "أنسو فاتي تدرب مع الفريق ورونالد أراوخو يمكنه المشاركة، وهذا تقدم كبير إنه في حالة جيدة، أريد أن أشركه سواء أساسيا أو الحصول على عدة دقائق".

وأكمل "عقوبتي؟ أعتقد أن رد فعلي لم يكن مبالغا فيه، ذهبت إلى مقاعد البدلاء للتحدث مع مساعديني، دائما أقول إن لا يجب الشكوى من أشياء لا يمكننا تغييرها، بالتالي أتقبل ذلك، لكن أشعر بالأسف".

وشدد "أريد أن يتخذ الحكام نفس القرارات أمام جميع الفرق وليس فقط مع برشلونة، الحكام مثل المدربين عليهم تحليل المباريات لتحسين الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أتحدث مع رافينيا بخصوص إمكانية إراحته ضد ليجانيس، سأرى ذلك يوم المباراة".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة ولعب مباراة أكثر من ريال مدريد الوصيف الذي تأجل له لقاء ضد فالنسيا.

بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة.

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