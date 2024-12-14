مؤتمر أحمد مجدي: نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن الأفضل ولكن

أبدى أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بأن مباراة المصري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.

وقال مجدي في المؤتمر الصحفي: "نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء في الفترة الماضية، ونسعى حاليا لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة".

وتابع "نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيداً قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأوضح "يجب أن يخوض اللاعبين المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك، فنحن حامل اللقب ونسعى للحفاظ عليه، والفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء".

وواصل "كل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة وأن كلا الفريقين كتاب مفتوح للأخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".

واختتم "تواجد الجماهير عامل إيجابي جداً لأنهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.