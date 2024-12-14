انتهت سلة - الزمالك (73)-(74) الأهلي.. نصف نهائي دوري المرتبط
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.
وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.
وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.
وفاز الأهلي في مباراة الشباب بنتيجة 73-47، في انتظار نتيجة مباراة الفريق الأول اليوم.
المباراة مذاعة عبر أون تايم سبورتس 1.
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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 74-73.. الحسم يوم الإثنين في الإياب.
نهاية الربع الثالث.. 51-50 للزمالك
نهاية الربع الثاني.. 37-34 للزمالك
نهاية الربع الأول.. 22-18 للزمالك
بداية اللقاء.
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