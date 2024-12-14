النني يتعافى من الإصابة قبل مواجهة العين

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

محمد النني

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لـ الجزيرة الإماراتي عودة محمد النني بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الجزيرة للقاء العين في الجولة 10 من الدوري الإماراتي.

وغاب النني عن المباريات الأخيرة للجزيرة بسبب الإصابة.

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وقال عموتة في المؤتمر الصحفي: "عودة محمد النني أمام العين بعد تعافيه من الإصابة، وسنستفيد من إمكانياته وخبرته".

ومن جانبه قال محمد خلال مؤتمر صحفي: "استعددنا لمباراة العين وهو لقاء كبير بالنسبة لنا وأيضا يساوي 3 نقاط، اللاعبون في كامل تركيزهم خاصة أن المباراة على ملعبنا".

وأتم "نستهدف دائما تحقيق الـ 3 نقاط على ملعبنا، والعين والجزيرة يمتلكان جمهور كبير، ومستعدون بشكل كبير وسنفوز باللقاء".

وخاض النني 9 مباريات مع الجزيرة منذ انضمامه وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتي العين في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

محمد النني الجزيرة الدوري الإماراتي
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