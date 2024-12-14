النني يتعافى من الإصابة قبل مواجهة العين

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لـ الجزيرة الإماراتي عودة محمد النني بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الجزيرة للقاء العين في الجولة 10 من الدوري الإماراتي.

وغاب النني عن المباريات الأخيرة للجزيرة بسبب الإصابة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي: "عودة محمد النني أمام العين بعد تعافيه من الإصابة، وسنستفيد من إمكانياته وخبرته".

ومن جانبه قال محمد خلال مؤتمر صحفي: "استعددنا لمباراة العين وهو لقاء كبير بالنسبة لنا وأيضا يساوي 3 نقاط، اللاعبون في كامل تركيزهم خاصة أن المباراة على ملعبنا".

وأتم "نستهدف دائما تحقيق الـ 3 نقاط على ملعبنا، والعين والجزيرة يمتلكان جمهور كبير، ومستعدون بشكل كبير وسنفوز باللقاء".

▪️ الاستعدادات لمواجهة العين ▪️عودة كيبانو، النني وفنيسيوس ▪️جاهزية عبد الله رمضان المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الحسين عموتة واللاعب محمد النني قبل لقاء العين غدًا في ⁧#دوري_أدنوك_للمحترفين⁩ 🎙👇#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/3R2SyIcaJt — نادي الجزيرة (@aljazirafc) December 14, 2024

وخاض النني 9 مباريات مع الجزيرة منذ انضمامه وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتي العين في المركز السادس برصيد 15 نقطة.