النني يتعافى من الإصابة قبل مواجهة العين
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:08
كتب : FilGoal
أعلن الحسين عموتة المدير الفني لـ الجزيرة الإماراتي عودة محمد النني بعد تعافيه من الإصابة.
محمد النني
النادي : الجزيرة
ويستعد الجزيرة للقاء العين في الجولة 10 من الدوري الإماراتي.
وغاب النني عن المباريات الأخيرة للجزيرة بسبب الإصابة.
وقال عموتة في المؤتمر الصحفي: "عودة محمد النني أمام العين بعد تعافيه من الإصابة، وسنستفيد من إمكانياته وخبرته".
ومن جانبه قال محمد خلال مؤتمر صحفي: "استعددنا لمباراة العين وهو لقاء كبير بالنسبة لنا وأيضا يساوي 3 نقاط، اللاعبون في كامل تركيزهم خاصة أن المباراة على ملعبنا".
وأتم "نستهدف دائما تحقيق الـ 3 نقاط على ملعبنا، والعين والجزيرة يمتلكان جمهور كبير، ومستعدون بشكل كبير وسنفوز باللقاء".
▪️ الاستعدادات لمواجهة العين
▪️عودة كيبانو، النني وفنيسيوس
▪️جاهزية عبد الله رمضان
المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الحسين عموتة واللاعب محمد النني قبل لقاء العين غدًا في #دوري_أدنوك_للمحترفين 🎙👇#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/3R2SyIcaJt— نادي الجزيرة (@aljazirafc) December 14, 2024
وخاض النني 9 مباريات مع الجزيرة منذ انضمامه وسجل هدفا وصنع آخر.
ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتي العين في المركز السادس برصيد 15 نقطة.