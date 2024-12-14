الزمالك يرتدي زيه التقليدي والمصري بـ الأخضر في الكونفدرالية

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:27

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - حسن علي - الزمالك - المصري

يرتدي فريق الزمالك زيه الأبيض التقليدي خلال مواجهة المصري المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
أجواش يوضح حقيقة المفاوضات لتدريب الزمالك في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع جروس وكيل جوميز يكشف سببان لرحيل المدرب عن الزمالك مران الزمالك - عودة المثلوثي.. ورسالة مجدي للاعبين قبل مواجهة المصري

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
وزارة الرياضة: كاف يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 إنتركونتيننتال - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة باتشوكا إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد أجواش يوضح حقيقة المفاوضات لتدريب الزمالك وكيله: جوميز اشترى زجاجات مياه للفريق لعدم توافر أموال.. وحقيقة التفاوض مع بابافاسيليو بعد تبرعه لنادي طفولته.. بني عبيد يشكر محمد عاطف
أخر الأخبار
أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 51 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
الزمالك يرتدي زيه التقليدي والمصري بـ الأخضر في الكونفدرالية 18 دقيقة | الكرة المصرية
كورييري ديلو سبورت: أنشيلوتي وأليجري ضمن المرشحين لتدريب روما 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. وكييزا ونونيز على الدكة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - عودة جابرييل للدفاع.. وظهير شاب أمام إيفرتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: مالك نوتنجهام فورست يتفاوض مع ساو باولو بشأن أكاديمية الشباب ساعة | أمريكا
وزارة الرياضة: كاف يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 ساعة | الكرة المصرية
تقارير: الحكم بالسجن على مدرب الصين السابق 20 عاما ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة