الزمالك يرتدي زيه التقليدي والمصري بـ الأخضر في الكونفدرالية

يرتدي فريق الزمالك زيه الأبيض التقليدي خلال مواجهة المصري المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.