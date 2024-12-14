كورييري ديلو سبورت: أنشيلوتي وأليجري ضمن المرشحين لتدريب روما

وضع نادي روما الإيطالي قائمة من المرشحين لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل لخلافة كلاوديو رانييري.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس ضمن الأسماء المرشحة لقيادة ذئاب العاصمة الإيطالية.

وتولى رانييري مهمة تدريب روما مؤقتا لنهاية الموسم خلفا لإيفان يوريتش الذي قاد الفريق خلفا لدانييلي دي روسي.

وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي ربما يرحل عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم ما يجعله اسما جاذبا لقيادة النادي، خاصة أنه لعب لروما من قبل.

فيما يظهر اسم أليجري الذي رحل عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، وارتبط اسمه مؤخرا بتدريب وست هام الإنجليزي.

كما يتواحد اسم فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا الحالي لقيادة روما من جديد.

وحقق روما الفوز في آخر مباراتين وهو ما حدث لأول مرة هذا الموسم.

ويحتل الجيالوروسي المركز الثاني عشر بعد مرور جولة على الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

كما يحتل المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط في الدوري الأوروبي.