كورييري ديلو سبورت: أنشيلوتي وأليجري ضمن المرشحين لتدريب روما

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

روما

وضع نادي روما الإيطالي قائمة من المرشحين لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل لخلافة كلاوديو رانييري.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس ضمن الأسماء المرشحة لقيادة ذئاب العاصمة الإيطالية.

وتولى رانييري مهمة تدريب روما مؤقتا لنهاية الموسم خلفا لإيفان يوريتش الذي قاد الفريق خلفا لدانييلي دي روسي.

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وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي ربما يرحل عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم ما يجعله اسما جاذبا لقيادة النادي، خاصة أنه لعب لروما من قبل.

Atalanta's head coach Gian Piero Gasperini and Napoli's haead coach Carlo Ancelotti (r) during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Napoli at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 03 December 2018. EPA-EFE/PAOLO MAGNI

فيما يظهر اسم أليجري الذي رحل عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، وارتبط اسمه مؤخرا بتدريب وست هام الإنجليزي.

كما يتواحد اسم فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا الحالي لقيادة روما من جديد.

وحقق روما الفوز في آخر مباراتين وهو ما حدث لأول مرة هذا الموسم.

ويحتل الجيالوروسي المركز الثاني عشر بعد مرور جولة على الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

كما يحتل المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط في الدوري الأوروبي.

روما أليجري أنشيلوتي الدوري الإيطالي
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