وزارة الرياضة: كاف يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 15:07

كتب : أحمد الخولي

السيسي

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

ومن المقرر أن يٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب، يوم الإثنين المقبل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة: "قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتسيبي منح ارفع جائزة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تقديراً للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية".

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"ومن المقرر أن يتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتسلم الجائزة نيابةً عن رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز كاف والذي يتم بثه مباشرة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 بالمغرب".

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وينافس أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وسبق وأن حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة "أربع مرات" وأحمد حسن ومحمد الشناوي من مصر.

أفضل ناد

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كاف جوائز كاف
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