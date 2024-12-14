تقارير: الحكم بالسجن على مدرب الصين السابق 20 عاما

تعرض لي تاي نجم منتخب الصين السابق وإيفرتون لحكم بالسجن لمدة 20 عاما بعد اتهامه بتلقي رشوة في واحدة من أكبر الحملات لمكافحة الفساد في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية عن عملها في مكافحة الفساد الرياضي في 2022 وخلال الأسبوع الماضي أعلنت سلسلة من القرارات بحق مسؤولين كرويين سابقين.

وأدين لي تاي بالحصول على رشاوي تقدر بـ 51 مليون يوان صيني (تعادل 7 ملايين دولار) مقابل اختيار مقابل ضم لاعبين للمنتخب الصيني أو مساعدتهم للتوقيع لأندية.

ووفقا لقناة "سي سي تي في" الصينية فإن لي طلب من أخرين مساعدته ليصبح مدربا للمنتخب الصيني في 2019.

واتهم لي أيضا بالتلاعب في نتائج مباريات الناديين اللذين كان مدربا -هيبي تشاينا فورتشين ووهان زال- لهما في الدوري الصيني بين عامي 2015 و2019.

وبالفعل درب لي منتخب الصين بين 2019 وحتى 2021 بعد رحيل الإيطالي فابيو كانافارو في 13 مباريات وفاز في 6 وخسر 5.

صاحب الـ 47 عاما يعد من أبرز نجوم الصين تاريخيا، إذ خاض 92 مباراة دولية وقضى فترة احترافية في إيفرتون بين 2002 وحتى 2006.