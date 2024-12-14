إنتركونتيننتال - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة باتشوكا

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 14:40

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

يواصل فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحضيراته لخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي المرتقبة.

وأدى الفريق مرانا خفيفا داخل فندق الإقامة بالدوحة، العاصمة القطرية، في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة تحضيرا لمواجهة باتشوكا.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا في السابعة مساء اليوم على ملعب 974 على لقب كأس التحدي.

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ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثالثة عصرا وتبدأ المحاضرة الختامية للجهاز الفني داخل فندق الإقامة في الساعة الرابعو والربع لمراجعة التعليمات الفنية مع اللاعبين التي سبق أن تم التأكيد عليها خلال تدريبات الفريق.

عقب انتهاء المحاضرة مباشرةً، يتوجه الفريق إلى استاد 974 في قطر الذي يستضيف مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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