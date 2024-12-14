مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2023-24
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 14:22
كتب : FilGoal
فاز كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي عن موسم 2023-24 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
واحتفظ مبابي بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل الموسم المنقضي 52 هدفا بقميص باريس سان جيرمان وساهم في التتويج بلقبي الدوري والكأس والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتفوق مبابي بفارق 5 نقاط عن ويليام ساليبا مدافع أرسنال الذي حل في المركز الثاني.
وقال مبابي في تصريحات لفرانس فوتبول: "لأكون منصفا، ويليام ساليبا ربما كان يستحق الفوز بالجائزة".
وجاء مايك ماينيان حارس ميلان الإيطالي ثالثا برصيد 24 نقطة، ويليه ثنائي وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني برصيد 17 و16 نقطة على الترتيب.
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