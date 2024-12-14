مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2023-24

وجاء في المركز السادس كل من أنطوان جريزمان وبيير لي ميلو، وتواجد في القائمة أيضا وارين زائير إيمري وبرادلي باركولا.

وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب حصدا للجائزة برصيد 4 مرات بالتساوي مع كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي.

ويمتلك تيري هنري الرقم القياسي برصيد 5 جوائز فردية.

ويغيب مبابي عن لقاء ريال مدريد مساء اليوم ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي ربما ستكون فرصة مشاركته ضئيلة في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل.