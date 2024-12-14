توخيل: لا أفكر في سحب شارة قيادة إنجلترا من هاري كين

نفى الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا الجديد تفكيره في سحب شارة قيادة الفريق من هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وترددت أنباء عن رغبة المدرب الذي تولى المهمة بدلا من جاريث ساوثجيت في تعيين قائد جديد لمنتخب الأسود الثلاثة.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "لا يوجد سبب للتفكير في التغيي. كين كان دائما قائدا بارزا لمنتخب إنجلترا".

وأضاف "بحلول شهر يناير سنتواصل مع اللاعبين ونتعرف على مركز تدريب سانت جورج الخاص بالمنتخب الإنجليزي".

وتابع "سنحاول اختيار أفضل مجموعة من اللاعبين من أجل تحقيق أهدافنا في هذه المهمة الكبرى".

ويتسلم المدرب الألماني منصبه رسميا في يناير القادم.

وأوضح تقرير جريدة ديلي ميل أن توخيل سيقسم وقته بين إنجلترا وألمانيا حيث تقيم أسرته.

وأصبح توخيل ثالث مدرب أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سيفن جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.، وأول ألماني.

ووقع توخيل على عقد تدريب المنتخب يوم 8 أكتوبر، وتم تأجيل الإعلان لتقليل التشتيت خلال المعسكر الحالي لمنتخب إنجلترا.

وسيبدأ توخيل عمله مع المنتخب الإنجليزي بدءا من 1 يناير 2025، وسيعاونه في منصب المدرب المساعد، الإنجليزي أنتوني باري.