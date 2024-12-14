وكيله: سافيتش لن يرحل عن الهلال.. ويتطلع للمشاركة في كأس العالم للأندية

أوضح أوروس يانكوفيتش وكيل الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال في العودة مجددا للدوري الإيطالي.

ويلعب سافيتش في صفوف الهلال منذ بداية الموسم الماضي قادما من لاتسيو.

وقال يانكوفيتش عبر صحيفة "informer": "العودة إلى إيطاليا؟ سافيتش سعيد للغاية في الهلال وبالحياة في الرياض. مستقبلنا مرتبط تماما بالنادي".

وأضاف "متاكد أن الهلال سيظهر كثير من الجودة خلال مشاكته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025. سافيتش يتطلع إلى ذلك".

ويقضي سافيتش عطلته حاليا في إيطاليا ما فتح الباب حول إمكانية عودته إلى اللعب هناك مجددا.

سافيتش انتقل إلى الهلال في صيف 2023 مقابل 40 مليون بعد سنوات من النجاح مع لاتسيو.

وحصل سافيتش مع الهلال على 4 ألقاب (الدوري - الكأس - لقبين للسوبر السعودي).

ولعب سافيتش 67 مباراة بقميص الهلال وسجل 22 هدفا وصنع 21 تمريرة.