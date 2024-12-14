وكيله: سافيتش لن يرحل عن الهلال.. ويتطلع للمشاركة في كأس العالم للأندية

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

أوضح أوروس يانكوفيتش وكيل الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال في العودة مجددا للدوري الإيطالي.

ويلعب سافيتش في صفوف الهلال منذ بداية الموسم الماضي قادما من لاتسيو.

وقال يانكوفيتش عبر صحيفة "informer": "العودة إلى إيطاليا؟ سافيتش سعيد للغاية في الهلال وبالحياة في الرياض. مستقبلنا مرتبط تماما بالنادي".

أخبار متعلقة:
الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري رقم قياسي جديد يتحطم.. 3 رأسيات تقود الهلال لفوز قاتل على الرائد الهلال: التعاقد مع رونالدو؟ الأمر يبدو كأنه خيال علمي كأس العالم للأندية - الهلال ضد مدريد والعين والوداد أمام سيتي ويوفي.. مباريات الفرق العربية وطريقها

وأضاف "متاكد أن الهلال سيظهر كثير من الجودة خلال مشاكته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025. سافيتش يتطلع إلى ذلك".

ويقضي سافيتش عطلته حاليا في إيطاليا ما فتح الباب حول إمكانية عودته إلى اللعب هناك مجددا.

سافيتش انتقل إلى الهلال في صيف 2023 مقابل 40 مليون بعد سنوات من النجاح مع لاتسيو.

وحصل سافيتش مع الهلال على 4 ألقاب (الدوري - الكأس - لقبين للسوبر السعودي).

ولعب سافيتش 67 مباراة بقميص الهلال وسجل 22 هدفا وصنع 21 تمريرة.

الهلال سافيتش
نرشح لكم
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج وكيله: جوميز اشترى زجاجات مياه للفريق لعدم توافر أموال.. وحقيقة التفاوض مع بابافاسيليو وكيل جوميز يكشف سببان لرحيل المدرب عن الزمالك السيسي يهنئ السعودية بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034 وكيل كاسترو يكشف حقيقة مقاضاة النصر السعودي رانييري: سعود عبد الحميد مثل الصاروخ سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في فوز روما على براجا بالدوري الأوروبي الفتح ينتظر قرار جوميز بشأن المعسكر الخارجي
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - عودة جابريل للدفاع.. وظهير شاب أمام إيفرتون دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: مالك نوتنجهام فورست يتفاوض مع ساو باولو بشأن أكاديمية الشباب 43 دقيقة | أمريكا
وزارة الرياضة: كاف يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 51 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: الحكم بالسجن على مدرب الصين السابق 20 عاما ساعة | آسيا
إنتركونتيننتال - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة باتشوكا ساعة | الكرة المصرية
مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2023-24 ساعة | الدوري الإسباني
توخيل: لا أفكر في سحب شارة قيادة إنجلترا من هاري كين ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: سافيتش لن يرحل عن الهلال.. ويتطلع للمشاركة في كأس العالم للأندية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة