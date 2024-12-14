تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 13:10
كتب : FilGoal
تتمسك إدارة نادي مولودية الجزائر باستمرار المدرب الفرنسي باتريس بوميل في منصبه.
وطالبت بعض جماهير المولودية بالتعاقد مع مدرب جديد بعد الخسارة امام شباب بلوزداد رغم الفوز مؤخرا على يانج أفريكانز ضمن دوري أبطال إفريقيا.
وقال حاج رجم رئيس مولودية الجزائر عبر صيحفة النهار الجزائرية: "المدرب باتريس بوميل مستمر في مهامه لأنه يحظى بثقة كبيرة من إدارة النادي".
وأضاف "نراه الرجل المناسب لقيادة المولودية، ونتمنى أن نواصل مع بوميل، إلا آخر المطاف".
ويتولى الفرنسي بوميل المهمة خلفا للتونسي فوزي البنزرتي منذ مارس 2023.
ونجح بوميل في قيادة المولودية للتتويج بلقب الدوري الجزائري في الموسم المنصرم.
وسبق لبوميل العمل مع منتخب المغرب الأولمبي، كما قاد منتخب كوت ديفوار الأول.
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