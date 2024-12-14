ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

زياش يحتفل بهدفه في شباك كندا

دخل نادي ستاد رين الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي التركي.

وانتقل زياش إلى جالاتا سراي بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من تشيلسي لكن لم يكن له بصمة كبيرة هذا الموسم.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن نادي ستاد رين الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المفاوضات انطلقت بين الطرفين بالفعل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشارت إلى أن إدارة ستاد رين قامت بتسريع المفاوضات مع زياش في الأيام الأخيرة، وهناك نقطة واحدة فقط تعيق هذه المفاوضات حاليا، وهي راتب الدولي المغربي المرتفع.

راتب زياش مرتفع بالنسبة لإدارة رين لكن نجم تشيلسي السابق تغريه فكرة اللعب في الدوري الفرنسي وتجهيز نفسه من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب وهذا ما قد يصل بالطرفين إلى نقطة اتفاق.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن زياش يملك عرضا جديا من العربي القطري.

وأوضح التقرير أن الإنجليزي أنتوني هودسون المدير الفني لفريق العربي يرغب في سرعة التعاقد مع زياش.

ووعد زياش المدرب الإنجليزي التفكير في العرض والرد في أقرب فرصة.

وخاض زياش 7 مباريات مع جالاتاسراي في مختلف المسابقات لكن بواقع 281 دقيقة فقط.

ولم يساهم زياش سوى في هدف وحيد بعد صناعة هدف بالدوري التركي.

حكيم زياش ستاد رين
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