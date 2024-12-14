سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج

بات سالم الدوسري نجم الهلال مهددا بالغياب عن المنتخب السعودي في منافسات كأس الخليج.

وتستضيف الكويت مناسفات كأس الخليج العرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، تضاؤل فرصة سالم الدوسري في المشاركة بكأس الخليج.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رينار مدرب المنتخب السعودي ينتظر القرار النهائي من الجهاز الطبي.

سالم الدوسري كان قد تعرض لكسور خفيفة في الوجه خلال مباراة فريقه ضد الرائد، يوم السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري السعودي.

وكان رينار مدرب المنتخب السعودي قد أعلن قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

وضمت القائمة كل من: أحمد الكسار، محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان تمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الملك العييري، عبد العزيز العثمان، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، أيمن فلاتة، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد الله رديف، محمد القحطاني، هارون كمارا، فراس البريكان، وصالح الشهري.

وأوقعت قرعة خليجي 26 الأخضر السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب العراق والبحرين واليمن.

وتستهل كتيبة رينارد مشوارها في البطولة، التي تبحث عن لقبها الرابع، أمام البحرين، يوم 22 ديسمبر الجاري، على أن تواجه اليمن بعدها بثلاثة أيام، ومن ثم العراق 28 من الشهر ذاته.

وشارك الأخضر في النسخة الماضية، التي استضافتها العراق، بالمنتخب الرديف تحت إشراف المدرب السعودي سعد الشهري، وحل في المرتبة الثالثة بعد العراق أولًا، وعمان ثانيًا.

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