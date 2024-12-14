كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية

ودع فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام سيفيتانوفا الإيطالي.

وخسر الأهلي أمام سيفيتانوفا الإيطالي بنتيجة 3-1 ضمن ختام دور المجموعات من كأس العالم للاندية للكرة الطائرة.

ويأتي الأهلي بعد الجولة الثالثة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وخسارتين ليودع المسابقة.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى نصف النهائي.

ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية والأولى منذ نسخة 2015.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على برايا البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ولم يسبق للأهلي تحقيق الفوز بأي مباراة في كأس العالم للأندية قبل الفوز على برايا.

وخسر أمام سيرجان الإيراني بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية بدور مجموعات كأس العالم لأندية الطرة الطائرة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.